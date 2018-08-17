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فرقة “العباس القتالية” تعلن استهداف طائرتين مستودع اسلحة “وهمي” لها بكربلاء

أعلنت فرقة “العباس القتالية” التابعة للحشد الشعبي يوم الجمعة ان طائرتين مسيرتين استهدفتا مستودع أسلحة واعتدة “وهمي” لها في محافظة كربلاء.

وقالت الفرقة في بيان لها مساء اليوم انه تم “استهداف أحد المستودعات الوهمية للفرقة”، في كربلاء.

وأضافت الفرقة ان “دفاعاتها رصدت طائرتين مسيرتين فوق موقع الحادث”، مشيرة الى ان “الجهات الرسمية أكدت إنهما ليستا بصديقين”.

الى ذلك قال شاهد عيان ان انفجارا حصل داخل مستودع ذخائر على طريق الشريعة في كربلاء تحديدا في مقر لواء الكفيل التابع للفرقة المذكورة.

يشار الى ان تفجيرين مماثلين قد وقعا قبل أيام في مستودعين للأسلحة والذخائر للفرقة نفسها في محافظة كربلاء التي تضم مراقد مهمة للمسلمين الشيعة في العالم، وعزت السلطات الأمنية تكرار انفجار المستودعات الى سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة.

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