من فوائد قشر القهوة للدورة الشهرية تساهم في تنظيف الرحم

قشر القهوة الذي يغلف حبات البن يمكن استخدامه في تحضير مشروب بالغ الأهمية بعد فصل هذ القشر وتحميصه، ويمكن الحصول عليه من محلات الأعشاب والعطارة، ويُنصح بشراء النوع اليمني الذي يُعد من أجود وأفضل أنواع قشر القهوة، وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد قشر القهوة للدورة الشهرية وطريقة تحضيرها:

من فوائد قشر القهوة للدورة الشهرية

1- من فوائد قشر القهوة للدورة الشهرية أنها تساهم في تنظيف الرحم بشكل فعّال.

2- وتخلص الجسم من الدم الفاسد، لأنّه يدر الطمث، لذا يُنصح بشربه في فترة الحيض والنفاس.

أما طريقة تحضير قشر القهوة للدورة الشهرية:المقادير:

– كوب من قشر القهوة.

– ثلاثة عيدان متوسطة الطول من القرفة.

– ملعقة صغيرة من حبة البركة السوداء.

– ثلاث حبات من التمر منزوع النوى.

– ملعقة صغيرة من السنوت الأخضر (الشمر).

– سبعة أكواب من الماء.

– كمية مناسبة من السكر للتحلية.

– ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل (حسب الرغبة).

طريقة التحضير:

– نضيف قشر القهوة إلى الماء المغلي، ثمّ نضع المزيج على النار ونتركه يغلي قليلاً.

– ثم نضيف جميع المقادير إلى المزيج ونحركه جيداً ونتركها تغلي مع بعضها لمدة خمس عشرة دقيقة، وإذا أردنا الحصول على مشروب أكثر تركيزاً يمكن أن نزيد كمية قشر القهوة. – نترك المشروب حتى يبرد ثمّ نصفيه ونضعه في البراد.

– نستخدم هذا المشروب أثناء فترة الحيض أو الدورة من خلال شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم، ويجب الاستمرار في شربه لأربع دورات متتالية.