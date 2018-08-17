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قصف تركي جديد داخل اقليم كوردستان

تجدد القصف التركي لمواقع داخل اقليم كوردستان اليوم الجمعة.
وقالت مصادر محلية، ان القصف التركي استهدف مواقع يعتقد انها لحزب العمال الكوردستاني بجبال قنديل الذي يتخذه مقرا رئيسا.
ولم يعرف على الفور تفاصيل القصف الجوي.
واعلنت مصادر تركية عن مقتل قائد قوات حزب العمال الكوردستاني في سنجار زياد شنكالي، مساء الأربعاء بقصف تركي جاء بعد يوم من زيارة لرئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي لانقرة.
وتقول تركيا انها ناقشت مع العبادي العملية، وانها ستنفذ طلعات بغية التصدي لحزب العمال الذي تتهمه بشن هجمات داخل بلادها.

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