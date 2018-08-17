كوردستان تعلق على تكليف بغداد خبيرا للبت بملف تصدير النفط

اعلن سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان بامكان الاقليم رفض الخبير الذي حددته المحكمة الاتحادية لاعطاء رأيه بشان تنفيذ مادتين دستوريتين للبت بقانونية تصدر كوردستان النفط.

وكتب سكرتير مجلس وزراء الاقليم آمانج رحيم، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ان المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، الخميس، بناء على دعوى برقم 59 خاصة بشكوى وزارة النفط العراقية ضد وزارة الثروات الطبيعية بحكومة اقليم كوردستان، قررت اختيار خبير فني بشرط ان يكون محايدا، بهدف ابداء الرأي الفني بشأن كيفية تنفيذ المادتين (111) و (112) في الدستور، وبعد عدم اتفاق الجانبين على تحديد الخبير، قامت المحكمة باختياره، وبهذا الصدد بامكان حكومة الاقليم رفض هذا الخبير.

وقال امانج رحيم انه وفقا للمادة 14 من النظام الداخلي للنحكمة الاتحادية، فان المحكمة تقرر الاستناد الى رأي الخبراء من خارج المحكمة اذا كان موضوع الدعوة بحاجة الى ذلك، مستدركا ان الرأي استشاريا ولايمنح قوة الالزام للمحكة.

واكد ان الخبير يكون في المجال العلمي والفني فقط وليس له حق التعبير القانوني وفقا للمادة 132 من قانون (الاثبات)، ويجب ان يعبر الخبير عن رأيه في المجال العلمي والفني وليس المسائل القانونية، مبينا ان الخبير الذي تم تعينه من قبل المحكمة هو خبير فني وليس له باي شكل من الاشكال ابداء رأيه بشأن تحليل وشرح المادتين (111) و(112) من الدستور الذي في الاساس كون دعوة وزارة النفط متعلقة بهاتين المادتين وليس الموضوع الفني.

واوضح المسؤول الحكومي الكوردي انه وفقا للقانون فان طرفي الدعوة لهما حق رفض الخبير الذي عينته المحكمة الاتحادية وفقا لما جاء في المادة 93 من قانون المرافعات المدنية الذي جاء فيه ان اطراف الدعوة بامكانهم رفض الخبير الذي تعينه المحكمة.

والمحكمة الاتحادية العليا هي أكبر سلطة قضائية في العراق، وتتولى الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم ودستورية القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن أي جهة.

وبدأ إقليم كوردستان العراق بتصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد في 2014 عبر خط مملوك له إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه إلى الأسواق العالمية.

وتواصل حكومة الإقليم تصدير النفط إلى الخارج باستثناء حقول كركوك التي توقف العمل فيها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 عقب استعادة القوات العراقية السيطرة على الحقول.

وتقول حكومة الإقليم إن دستور العراق لا يتضمن أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها.

وأبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى -من بينها إكسون موبيل وروسنفت وجينل- لتطوير حقولها النفطية التي تضخ ما بين ثلاثمئة ألف وخمسئمة ألف برميل يوميا.