(لعملاء ايران..ارحموا العراقيين) فهم (بلا صناعة ولا زراعة) (فكيف سوف يواجهون الحصار؟)

بسم الله الرحمن الرحيم

أي حصار يفرض على العراق كرد فعل من عدم تطبيق العقوبات على ايران.. من قبل بغداد، سوف يؤدي لهلاك ملايين من شعوب العراق.. (فاذا ايران لديها صناعة وزراعة وخدمات ومدن عامرة ومياه صالحة للشرب) فاحتمال ان تصمد امام أي حصار عليها.. فان (العراق بلا خدمات ولا صناعة ولا زراعة ولا مدن عامرة ولا مياه صالحة للشرب بل ولا مياه تكفي للزراعة .. اضافة لملايين العاطلين عن العمل).. وسد معظم دول العالم المستقبلة للاجئين ابوابها.. ومخاطر اخلاء العراق بالكامل من عملته الصعبة بتهريبها لايران، لتنهار العملة المحلية بالكامل..

ومخاطر (15 الف داعشي) ما زالوا كخلايا نائمة بالعراق.. اضافة (لمظاهرات مستمرة بوسط وجنوب) نتيجة فقدانهم لكل مقومات العيش بادنى مستوياته.. بظل حكومات يراسها احزاب اسلامية موالية لايران منذ 15 سنة ولحد اليوم..

ولا ننسى الفساد المهول الذي ياكل الاخضر واليابس.. وتجفيف ايران لـ 41 نهر كانت تصب بالعراق، اضافة لتغيير مجرى نهري الكرخة والكارون التي كانت تصب بشط العرب لتزداد ملوحة شط العرب بالبصرة.. اضافة لملئ ايران للعراق للمخدرات المهربة من حدودها.. بالتعاون مع القوى الحاكمة بالعراق الموالية لايران.. وهذا ما لا يخفى على احد..

ونحذر بان كراهية ايران ونظامها يزداد بشكل كبير جدا بين الشيعة العرب بوسط وجنوب، واصبح الحقد على الايرانيين ونظامهم يبشر بالمستقبل القريب بان العراق يصبح مقبرة للايرانيين ومن مؤشراتها حرق صور خميني الزعيم الايراني ومهاجمة الاحزاب الموالية لها والحاكمة ببغداد بوسط وجنوب وشتم ايران ورفع شعارات ايران بره بره.. وهذا كله يشير بانه سوف يحلم الايراني ان يأتي للعراق مستقبلا، فيصبح مصيره القتل ان وجد يمشي بارض الرافدين.. وهذه ليست مبالغة مني.. بل عن رصد وبحث ومتابعة.. للراي العام الشيعي العربي بوسط وجنوب..

ونشير ايضا بان انقساما كبير بهذه المرحلة بين رافضين لاي نفوذ ايراني بالعراق وهم الاكثرية الكبرى، وبين مؤيدين للنظام الايراني وهم اقلية حاكمة قاطعها معظم الناخبين بوسط وجنوب.. حيث لم تشارك بالانتخابات الا اقلية من الناخبين.. ..

والى زعماء ما يسمى المعارضة العراقية السابقة والحاكمة اليوم بالمنطقة الخضراء، انتم لم تكتوون بنار الحصار والفقر المدقع.. التي جعلت العراقيين يبيعون شبابيك بيوتهم وابواب غرف بيوتهم.. من اجل ان يعيشون .. (فلا يحق لكم ان تزجون العراق للهلاك لخاطر عيون ايران التي تقتات على ماسي العراق والعراقيين لعقود ولحد يومنا هذا).. وانتم سابقا امنت انفسكم بعواصم الدول الاقليمية والاوربية.. و اليوم تعيشون بالقصور والمليارات التي سرقتموها بالسنوات الماضية.. وتريدون 38 مليون نسمة بالعراق يكتوون بنار تحرقهم لخاطر عيون النظام الايراني..

لتصل الماسي بان ممثل الامم المتحدة يجمع مع سفير ايران مسجدي للتباحث بتشكيل الحكومة العراقية القادمة؟؟ فالا يعتبر ذلك تدخل من قبل ايران؟؟ والسفير المحسوب عراقيا في طهران.. يعتبر (ايران خطر احمر)؟؟ ولا اعلم هو سفير العراق ام ايران؟؟ فاي مهزلة ان يتم تعيين سفراء (ايرانيين يمثلون العراق بطهران)؟؟ فالم اقل لكم من يحكمنا منذ عام 2003 يمثلون (ايران) ولا يمثلون (شيعة العراق)..

…………………..

واخير يتأكد للشيعة العرب.. منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم