لقد جعلتمونا أضحوكة يا رفاق!!!!!

قبل أيام وبعد الأنتهاء من المشاركة بفعالية تضامن مع الحراك الشعبي في الوطن ذهبت مع صديقين أحدهما بداخل التنظيم الحزبي والأخر خارجه وتبادلنا الحديث عن وضع البلد الان ودور الحزب بهذا الحراك وعندها أشار الصديق غير الحزبي بعدم أتفاقه مع جملة وردت برسالة حزبية داخلية (متابعة سياسية) ونظر الينا وقال هل وصلتكم هذه الرسالة أم لا لأنني أستلمتها من أحد الكوادرحينها نظرت لصاحبي الأخر والحيرة على وجوهنا ،نحن بداخل التنظيم ولا تصلنا الرسائل الحزبية بالسرعة التي تصل الى من هو خارج التنظيم بل وأحيانأ تحجب عنا نهائيأ وهنا أود التركيز على وصول وثائق حزبية خلال الأيام الماضية قبل أجتماع اللجنة المركزية للحزب الأخير وتوزيعها فقط للكوادر دون الأخرين (المجاريد).حصلت على هذه الوثائق من مصدر غير حزبي ولي وقفة جدية بما تضمنتها في وقت أخر ولكني اليوم فقط سأناقش قضية الاصرار على الأستمرار بنهج الأقلال من شأن أعضاء الحزب عبر اعطاء قيمة أكبر للبعض دون الاخرين ومشاركة البعض من الكوادر بهذه القضية سواء بعلم أو دون علم مسبق لأنهم بالسكوت عن حجب المعلومات عن رفاقهم المجاريد يساهمون في الفرقة بين الرفاق ويضعفون وحدة المساهمة بصنع القرار ومن ثم تحمل نتائجه وكيفية الدفاع عن سياسة الحزب ونشرها بين الناس.

*لمعلومات الجميع لدى الحزب حلقات متعددة لوصول المعلومات .

1-الحلقة الأولى وهي السكرتير وبعض المقربين جدأ وخاصة من م.س .

2-الحلقة الثانية أعضاء ل .م .

3-الحلقة الثالثة الكوادر الوسطى .

4- الحلقة الرابعة عموم التنظيم (المجاريد).

-طبعأ سيكذب الكثيرون هذه المعلومات وخاصة القياديين ومن الحلقة الآولى بالذات ويقولوا بأن لا وجود لمثل هكذا أدعاء وأليهم أقول أنتم تعلمون جيدأ صحة ما أقول ودليلي أن مفاوضات الدخول بسائرون رعاها السكرتير مع أحد أعضاء م.س دون علم ألأخرين من ل.م بتفاصيل هذه المفاوضات وحتى يوم التوقيع ومن ثم أخراج مسرحية الأستفتاء.

*هذه نص رسالة السكرتير الى أعضاء ل.م يخبرهم بها بالتوقيع على الدخول بسائرون دون أخذ موافقتهم المسبقة ولا عموم الحزب ،عفوا أستفتاء الكوادر فقط الذي جرى بعد أربعة ايام من التوقيع .

الرفاق الأعزاء

تم توقيع أحزاب – أحزاب التحالف المدني الديمقراطي – على تشكيل تحالف مع حزب الأستقامة،وحزب الدولة العادلة،وحزب الشباب من أجل التغيير تحت أسم (سائرون).

وقت الرجوع الى هذا الأسم لورود أعتراضات على مفردة (قادمون) لايحاءاتها العسكرية ،اما اسم عراقيون فهو محجوز، واضافة التغيير أستبعدت الحرص على ان يكون اسم التحالف من كلمة واحدة كما كلمة التغيير موجودة في أسم أحد الأحزاب المكونة له.

بالنسبة للتعديلات والأهداف المقترحة فهي مقبولة من طرفهم وسيجري تضمينها في البرنامج والنظام الداخلي الذي سيتبناه التحالف وجرى أدخال بعضها في وثيقة اعلان التحالف بما في ذلك الأشارة الى أهداف الأبتعاد عن الطائفية والأثنية وبناء دولة المواطنة المدنية ذات العدالة الأجتماعية.

وتم حذف بعض الفقرات من الجزء التنظيمي .اما بالنسبة لفقرة الأستقلال الفكري والسياسي والتنظيمي،فأحيلت الى النظام الداخلي بعد تأكيد الجميع على أحترامها.

كان من طرفهم تمسك بالتصويت الموحد ،حفاظأ على قوة وفعالية التحالف كما برروه،وحسب تفسيرهم سيكون هناك التزام بالتواصل الى مواقف عليها،اي بالتوافق.وبالنسبة لرئيس التحالف المسجل أقترحوا حسن العاقول أمين عام أستقامة، من جانبنا طرحنا ان يكون من التحالف المدني وضرورة ان يكون شخصية معروفة تجسد(الهوية المدنية الوطنية)للقائمة كما أتفق على توصيفها علي سميسم .طلب الدكتور علي الرفيعي تأجيل البت بالموضوع الى يوم غد.الأمانة العامة لأدارة التحالف ستكون دورية وسيثبت ذلك في النظام الداخلي الذي سيتم أعتماده لقد أبدى سميسم مرونة وكان والأخرون يؤكدون بانهم جادون في التغيير والتعاون مع التيار المدني وأنه لا مبرر من التخوف من قبل المدنيين ازائهم .سيتم أعلان التحالف السبت القادم في مؤتمر صحفي يحضره الأمناء العامون للأحزاب.

ابو رواء

* أسئلة الى رفاقي في قيادة الحزب:

*لماذا ترسلون هذه الوثائق وغيرها من القضايا لبعض الرفاق دون غيرهم؟

-هل لأنكم والكوادر الأوعى من بقية الرفاق ولهذا ترسلون هذه الوثائق وغيرها لبعض الرفاق دون غيرهم ؟

-هل أن تضحياتكم وتضحية عوائلكم أكبر من تضحيات الأخرين ؟

-هل لأنكم الحريصون ألأكثر على الحزب دون سواكم ؟

-هل لأنكم مفرغين للعمل الحزبي ؟

-هل لأنكم قياديين وتتحملون مسؤولية أكبر؟

-هل لأنكم تمتلكون خبرة أكثر من الأخرين؟

-أم ماذا ؟ أعطونا جوابأ مقنعأ يقنعنا بأنكم على حق بما تفعلون؟

*اما الكوادر فلهم أقول .أنكم تساهمون بشكل مباشر في هذا الخراب الذي ينخر الحزب بسبب هذا السلوك الحزبي والذي تلجأ أليه القيادة لزرع هذه الروحية في تقريب البعض وابعاد البعض الأخر أضافة الى رغبتها بمشاركتكم بتحمل أعباء قراراتها التي أنتم لستم مساهمين حقيقيين بها، كذلك يراد أيصال رسالة واضحة بكيفية سريان العمل الحزبي (المعلومات المهمة لدى البعض المفضلين فقط) وهو فعلأ ما تقوم به بعض الهيئات القيادية حين تقوم بدورها بحجب المعلومات عن الرفاق ومنحها لمن قريب اليها لأنها تربت وأقتنعت بهذا الأسلوب عدا القلة .أن خطورة هذا الأسلوب تكمن في أنه يساهم بنشوء البطانات والتخندقات وكل الأمراض المسيئة لتطور الحزب ويجعل ضعاف النفوس يدركوا بأن السبيل لوصولهم للمراكز القيادية الأعلى يمر عبر الموافقة على هذه الأساليب .

*كيف تريدونا أن نحترم قراراتكم ونعمل على تجسيدها لبرامج عمل دون أن تكون لنا مساهمة جادة بها ؟متى تدركون بأن أحترامكم ياتي من صدقكم وطرح الحقائق بكل شفافية مهما صعبت هذه الحقائق؟

*كنت أتمنى بعد كل المناشدات للقيادة بمراجعة النفس وتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية التهيئة و والدخول لسائرون ولمجمل العمل الحزبي ولكني بعد أطلاعي على الوثيقتين أجد أن هذا الأسلوب في أدارة العمل الحزبي نابع من قناعة وتخطيط مسبق وأصرار على مواصلة نفس النهج وتزكية النفس واعتبار الأخرين هم السبب بما يعيق تطور الحزب سواء كانوا رفاق مقتنعين بخط الحزب ولكن لم يقوموا بواجبهم الحزبي حسب المطلوب أو الحزبيين الذين يعترضون على خط الحزب .

*لقد أصبحنا بحال لانحسد عليها حيث ان وجهات النظر المختلفة في الحزب جعلت الكثيرين يفضلون الذهاب الى الأخرين غير الحزبيين الذين يرتاحون اليهم ليعطوهم كل الأسرار والوثائق وبنفس الوقت يحجبوها عن رفاقهم (هذا لا يعني بأن من خارج الحزب هم غير مخلصين للحزب ولكني أشدد على أسلوب أدارة العمل) لهذا أصبح ثقل وأحترام الحزب غير ما كان عليه وأنتم السبب المباشر بذلك.

*حزبنا يحتاج قيادة لاتجعل الناس تضحك على رفاق الحزب بعدم معرفتهم لوثائق وقرارات الحزب.

*حزبنا يحتاج الى الشفافية والصدق بالمعلومة لعموم التنظيم وليس للنخبة.

*حزبنا يحتاج قيادة لا تتلاعب بالنظام الداخلي حسب رغباتها.

*حزبنا يستحق قيادة أفضل .

مازن الحسوني 2018/8/16