متى تتم مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات؟

توقع مصدر قضائي، اليوم الخميس، ان تتم مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات قبيل عيد الأضحى.

وقال المصدر “نتوقع وبنسبة ٩٠ ٪ ان تتم المصادقة على نتائج الانتخابات قبيل عيد الأضحى، منتصف الاسبوع المقبل”.

وأضاف انه “في أسوأ الحالات، ستتم المصادقة على النتائج في اول جلسة للمحكمة الاتحادية بعد عيد الأضحى”.

وكشف مصدر من داخل مجلس القضاة المنتدبين يوم أمس الأربعاء، ان “العدد الكلي للطعون للايام الثلاثة هو 240 طعناً لكل المحافظات”، مردفا انه “تم إعداد الإجابة من قبل المفوضية بشأنها”.

وأضاف المصدر ان “الطعون جميعها سترسل للهيئة الانتخابية القضائية للبت فيها”.

وأعلن المتحدث الرسمي لمفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر، يوم أمس الأول الثلاثاء، ان مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين انتهى من استقبال الطعون.