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مسؤول عراقي: عقوبات ترامب لا تمنع تعاوننا مع إيران

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية جعفر الحمداني، اليوم الخميس، أن الظروف الناجمة عن اجراءات الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضد طهران لن تمنع التعاون الاقتصادي في القطاع الخاص والعلاقات التجارية بين إيران والعراق.

وأضاف الحمداني في اجتماع رؤساء غرف التجارة لمحافظات العراق مع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، أن “رجال الأعمال العراقيين مهتمون بمواصلة نشاطاتهم التجارية في القطاع الخاص مع ايران”.

من جانبه، أشار السفير مسجدي إلى أهمية دور الغرف التجارية بتعزيز التجارة بين البلدين، مؤكدا أن “مشاركة رجال الأعمال العراقيين بالمعارض الدولية في إيران وأيضاً توظيف استثمارات متبادلة لتنشيط الشراكات بين المحافظات، والغرف التجارية، يشكل خطوة فعالة للغاية”.

وتصدر إيران سنوياً 6 مليارات دولار من السلع غير النفطية للعراق، وهو ما يشكل أكثر من 10 مليارات دولار من إجمالي التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

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