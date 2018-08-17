مصادر: سائرون والنصر يتفقان على الكتلة الأكبر مع أطراف بعد فشل المالكي وهكذا ستشكل الحكومة

كشفت مصادر سياسية يوم الجمعة عن نتائج وصفتها بالايجابية لمباحثات جرت امس بين تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و”النصر” بزعامة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وائتلاف “الوطنية” بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، و”الحكمة” بزعامة عمار الحكيم و”المحور” الذي يضم اغلب الكتل السنية الفائزة بالانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا ب الاتفاق على اغلب النقاط لتشكيل الكتلة الاكبر.

وقالت المصادر اليوم ان هناك ايضا تناغما من الاحزاب الكوردية مع هذا التحالف الذي سيكون عدده اكثر من 225 نائبا فهناك كتل اخرى ونواب منفردون سينضمون اليه ومنهم “بيارق الخير” و”الجيل الجديد” وكتلة برهم صالح والنواب التركمان واخرون.

واوضحت المصادر ان هناك رايا عند كتل في تحالف الفتح بان يتم التفاهم مع هذا التحالف اثر فشل التحالف الذي كان يريدون اعلانه مع القانون .

واشارت المصادر ان حظوظ العبادي عادت بقوة لولاية ثانية، مضيفة ان هذا التحالف الذي تم العمل عليه بهدوء وبتفاهمات عالية بعيدة عن الاعلام سيشكل الحكومة”.

وتابعت المصادر ان هناك اتفاقا لاختيار شخصيات كفوئة لإدارة الوزارات وببرنامج عمل حكومي واضح ويتم حاليا اعداده من قبل خبراء في هذا الشأن .