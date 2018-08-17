مقترح مبادرة حول عمل التيار الديمقراطي العراقي في المهجر وفي هولندا

الاخوات والاخوة الاعزاء… نرسل لكم هذه الرسالة حول نشاط ومستقبل التيار الديمقراطي ,ان كنتم متفقون حول محتواها وترغبون بالتوقيع عليها اخبرونا بذلك .. وللمعلومة سنقوم بعد جمع التواقيع بتوجيهها الى لجنة تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا مع الشكر

الاخوات والاخوة الاعزاء المحترمون

تحية مع التقدير

لا يخفى على الجميع ان وضع التيار الديمقراطي العراقي في الداخل و في المهجر و في هولندا تسوده الضبابية ولا يسير بصورة سلسة كما كان عليه سابقا ويلاحظ ايضا تلكؤ واضح في مسيرته وهناك رؤى مختلفة تطرح من قبل بعض الشخصيات الوطنية العراقية والمجموعات داعية الى تغيير اسم التيار واخرى الى انهاء عمل التيار وثالثة الى تقليل النفوذ الحزبي فيه . ان هذه الرؤى سوف تقدم في اللقاء التشاوري القادم للتيار الديمقراطي العراقي لتنسيقيات المهجر والمزمع عقده في 28-09-2018 في لندن . وعليه وجدنا .نحن مجموعة من اعضاء و مؤيدي و مؤازري التيار ضرورة مناقشة هذه الرؤى من خلال اجتماع او موسع او مؤتمر استثنائي عاجل لتنسيقية هولندا وخاصة ان التنسيقية وجهت قبل فترة دعوة الى الهيئة العامة لتنسيقية هولندا اي الى ما يقارب اكثر من خمسين شخصا بغية تقديم الطلب للمشاركة في اللقاء التشاوري في لندن وهذا يعني اننا لانعرف من الذي سيمثل تنسيقية هولندا في المؤتمر ولا نعرف ان الممثلين باي فكرة او رؤى سوف يعملون ويناقشون في مؤتمر لندن

اننا الموقعون ادناه نرى ضرورة عقد اجتماع عاجل او مؤتمر استثنائي لتنسيقية هولندا او عقد مؤتمرها السنوي خلال هذه الاسابيع وقبل انعقاد مؤتمر لندن وضرورة مناقشة من سيمثل التنسيقية في هذا المؤتمر والاتفاق على رؤيا صحيحة تمهد عملا مثمرا للتيار في المستقبل وخاصة ان الاوضاع الحالية تؤكد الحاجة الماسة الى تيار ديمقراطي عراقي متكامل. وبالامكان تقديم الرؤى او الاوراق التي يراها البعض مهمة لهذا اللقاء مكتوبة في حالة الاتفاق على الموسع بغية مناقشتها واقرارها

ولكم التحية والاحترام

ملاحظة : بعد جمع التواقيع ستوجه الرسالة الى لجنة تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا

14-08-2018

الموقعون

الاستاذ جاسم المطير

الدكتور احمد الشيخ احمد ربيعة

الاستاذ حسين سميسم

الاستاذ باسم الزهاوي

الاستاذ علي حيدر

الدكتور سالم جورج

الاستاذ سلام النعماني

الاستاذ عباس ناجي صالح

الاستاذ حسو هورمي

الاستاذ صالح الربيعي

الاستاذ نهاد القاضي