من ادخل داعش للموصل يعود لرئاسة البرلمان

رشيد سلمان

دخول داعش للعراق تم بواسطة آل النجيفي و لا زال اثيل لابسا الزيتوني لمساعد داعش على العودة و هذا يسير لان حاضناتها في نينوى و المنطقة الغربية و الاقليم و سوريا فيها ما يقارب 20 الف الى 30 الف داعشي كما جاء في تحذير الامم المتحدة.

اسامة النجيفي و بجانبه النائبة الدملوجي قالا (اهل الموصل مرتاحين مع داعش) و بقيت النائبة تشفط الرواتب و المخصصات الفاحشة و بقي اسامة يشفط الراتب و المخصصات الفاحشة كنائب لرئيس الجمهورية.

كيف يمكن لم احتضن داعش و وفر لها العيش الرغيد و مجاهدات النكاح ان يبق في منصبه ثم يعود لرئاسة مجلس النواب؟

الجواب لان الاكثرية الشيعية التي حشدها الشعبي حارب داعش بتضحياته الجسيمة سمحت لساستها الذين خانوا الامانة ان يبقوا في مناصبهم بدلا من الخلاص منهم.

الساسة الشيعة يتفاوضون مع اعداء العراق من البعثيين و العثمانيين لغرض البقاء في المناصب و نهب المال العام لانه لديهم الغاية تبرر الواسطة ما يعني التفريط بأرواح الشيعة و نفطهم.

اذا عاد النجيفي لرئاسة المجلس لا غرابة ان يشرّع قانونا للعفو العام عن الدواعش كما حدث للعفو عن مجرمي البعث و (خنجرهم) سيحصل على منصب عالي في الحكومة.

انه عار ما بعده من عار ان يتفاوض ساسة الشيعة مع دواعش و بعثيين اعترفوا بداعشيتهم و كونهم بعثيين قطمر.

يا ولد الخايبة: الساسة الشيعة خانوا الامانة و باعوا تضحياتكم بلاش و سيكون خالكم اسوء مما هو عليه الان بعد عودة البعث و الدواعش للسلطة بصورة رسمية و قانونية.

الحل الخلاص من الدواعش الشيعة بكل الوسائل منها التظاهرات و الاعتصامات للمحافظة على اراوحكم و نفطكم لانهم لصوص خانوا الامانة.

تحذير: تذكروا ان ابو حزم الفساد قتلكم و جرحكم برصاصه و دمر عيونكم بالفلفل و خنقكم بالدخام و اخر ضحية اليوم استشهد احد ابناء البصرة بعد التعذيب من قبل قوات ابو حزم الفساد.