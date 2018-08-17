موقف فريد لمنفذ عملية جهادية من وهابية بني سعود في كابل

نعيم الهاشمي الخفاجي

عبر تاريخ البشرية يتم ذكر اصحاب المواقف اﻹنسانية المشرفة تتداولها اﻷجيال الكثير من العراقيين لم يعاصروا فترة حكم عبدالكريم قاسم لكن اهاليهم الوالد والوالدة والاعمام والاقارب والكتاب قد اشادوا بنزاهته واخلاصه رغم انا شخصيا ضد عملية اسقاط نظام العائلة المالكة وقتلهم من قبل المقبور عبدالسلام عارف وصديقه العبوسي من اهل الفلوجة لعنهم الله، قتلهم لاطفال ونساء من العائلة الحاكمة كان جريمة وكان بالامكان طردهم خارج البلد بدل قتلهم، التاريخ ذكر في صفحات سوداء حكم حقبة البعث وصدام المجرم والذي سلط الله عليه العبد الصالح بوش ومسخه وحوله جرذا قذرا بائسا، خلال وجودنا بالعسكر تذكرنا مواقف نبيلة الى ضباط شرفاء محترمين امثال الشهيد عميد ركن سعدون واللواء الركن الشهيد مدرس كلية الاركان السيد هلال ابو رغيف والد الدكتور نوفل ابو رغيف والذين اعدمهم صدام بسبب مواقفهم النبيلة بينما التاريخ ذكر قادة انجاس مثل المقبور المجرم عميد ركن محمد علي الحيالي والذي اعدم عميد نجاة التركماني في الفاو بدون اي ذنب، وذاكرتي لازالت تذكر اللواء الركن داود سلمان الجبوري الطائفي القذر قائد فرقة مشاة العشرين والذي كان ينقل كل ضابط او جندي شيعي من مقر الفرقة الى الخطوط الامامية لكي يقتلوا ويستبدلهم بضباط وجنود سنة، جرائم فلول البعث الوهابي الداعشي بالعراق وسوريا وافغانستان واليمن والجزائر وليبيا ومصر لاتعد ولاتحصى، وهابية بني سعود قتلوا الاطفال والنساء اختطفوا طائرات مدنية وانتحروا بهم لضرب اهداف مدنية ذبحوا وسبوا نساء واطفال اهل القبلة او المسيح والايزيديون، لم يوبقوا جريمة الا ونفذوها بل في احدى عملياتهم حاول وهابي سعودي قتل وزير السعودية الهالك الامير احمد ودخل عليه وصاح الله اكبر لكن الذي حدث لم تنفجر العبوة تم فحص الوهابي لم يجدوا العبوة وبعد فحص دقيق تبين اتبع اسلوب توسيع دبره ههههه وادخل العبوة في مؤخرته لكي ينتحر في وزير الداخلية السعودي، جرائم الوهابيين في العراق لاتعد ولاتحصى في اللطيفية تم مهاجمة بيوت للشيعة وتم بقر نساء حوامل وتم استخراج الجنين بطرق وحشية قل نظيرها وللاسف رئيس الحكومة بوقتها كان يفترض به عرض الحادثة للرأي العام العراقي والعربي والعالمي فقط محمد الطائي انفرد ونشر التقرير حول تلك الجريمة البشعة، عمليات المجاميع الارهابية تتم بالغدر ولنا بجريمة الغدر بشهداء سبايكر كيف عشيرة صدام البوناصر والبوعجيل اعطوا اﻷمان للجنود وقتلوهم بطريقة بشعة، يوم امس حدث انفجار في كابل خلف اكثر من 50شهيد والانفجار حدث داخل تجمع لطلاب الى اقلية الهزارا الشيعة، تابعت الخبر، اليوم قناة الميادين استضافت دكتور افغاني من كابل قال منفذ الانفجار هو طالب سني جاء قبل فترة وسجل بالمدرسة وداوم كطالب وادخل معه حزام ناسف وفجره على زملائه الطلاب في احد الصفوف واوقع هذا العدد الهائل من زملائه الطلاب، انظروا لخسة ونذالة منفذ الجريمة، سجل كطالب وغدر بزملائه بدون ذنب سوى انتمائهم المذهبي لا اكثر، هذا هو فكر وهابية بني سعود فمن هم ناشروا الارهاب والكراهية الم يكونوا وهابية بني سعود دون غيرهم ولا حول ولاقوته الا بالله العلي العظيم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.