وداعا د. جواد حيدر…
فارق الحياة الاخ والصديق ابو ناديه في ستوكهولم يوم السبت المصادف 27.5.2017
احر التعازي لعائلته واصدقائه…
اسمك فلق
يعبر على جبهة السماء
بوركت اسما
ونحن مازلنا
تدور بنا الأيام والليالي*
*الشاعر احمد شاملو.
وداعا د. جواد حيدر…
فارق الحياة الاخ والصديق ابو ناديه في ستوكهولم يوم السبت المصادف 27.5.2017
احر التعازي لعائلته واصدقائه…
اسمك فلق
يعبر على جبهة السماء
بوركت اسما
ونحن مازلنا
تدور بنا الأيام والليالي*
*الشاعر احمد شاملو.
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