Posted on by

ورطة العبادي شبيهة بورطة صدام

لو دققنا في ورطة السيد العبادي في سرعة قراره الذي اتخذه وهو الالتزام بالعقوبات التي فرضها الرئيس الامريكي ترامب على ايران لاتضح لنا انه قرار متسرع وغير عقلاني كما ان الاسباب التي دفعته هي نفسها التي دفعت صدام لغزو الكويت لا شك ان هناك مجموعة ورطته ودفعته لاسباب خاصة او نظرته القاصرة صورت له امور غير واقعية مثل يزداد قربا من الرئيس الامريكي من بقره الحلوب ال سعود وبالتالي يمكنه ان ينال رئاسة الحكومة مرة ثانية لهذا اسرع واعلن التزامه بقرار العقوبات واذا به يتفاجأ بواقع جديد يتصدى له بقوة لا قدرة له على مواجهته
وهذا القرار شبيه بقرار الطاغية المقبور صدام المتسرع بغزو الكويت ومن الطبيعي هناك مجموعة لها اهداف خاصة هي التي ورطت صدام وهي نفسها التي ورطت العبادي وكانت النتيجة تدمير العراق وذبح العراقيين فهل ورطة العبادي ستحقق ما حققته ورطة صدام لا ادري لان قرار العبادي يمكن معالجته
لا ادري ما هي الظروف التي دفعت العبادي الى اتخاذ مثل هذا القرار الخاطئ والذي لا مبرر له ان دل على شي فأنه دليل على حماقة من اتخذه ورعونته وعدم فهمه للواقع العراقي وردة الفعل الشعبية الواسعة والكبيرة لان هذا القرار تجاهل تام دور ايران في مساعدة الشعب العراقي وانقاذه من بين انياب الكلاب الوهابية كلاب ال سعود وعض اليد التي طعمت الشعب العراقي وحمته ودافعت عنه ولا زالت تطعمه وتقاتل دونه
لا يعني اننا نطلب من العبادي ان يكون معاديا لامريكا ويعلن الحرب لا طبعا فامريكا لها دور كبير في تحرير العراق من عبودية صدام وازلامه وفي وصول هذه الحكومة الى الحكم ولولا امريكا لا سمعنا ولا شاهدنا اي شخص من هؤلاء ولأستمر العراقيون تحت ظل عبودية صدام وخاصة الشيعة بل انها اي امريكا انقذت الشيعة من اخطر مؤامرة كانت تحاك ضد الشيعة في العراق بدعم وتمويل من قبل ال سعود وتنفيذ الطاغية المقبور صدام وهي تنفيذ شعار لا شيعة بعد اليوم الا ان امريكا بتحريرها العراق والعراقيين وانقاذ الشيعة بل اعادوا العراق الى اهله الى العراقيين بعد ان كان ملك عائلة عشيرة فرد
وهذا يعني ان ايران لها فضل على العراق والعراقيين وامريكا لها فضل على العراق والعراقيين والخلاف والصراع بين ايران والعراق ليس في صالح العراق والعراقيين لهذا على العراق ان يكون دوره مهمته هدفه انهاء هذا الخلاف والصراع
وهذا يعني العراق وقع بين صديقين متخاصمين لكل منهما فضل كبير في تحرير العراق وبقائه وهذا يعني ان موقف العراق محرج وصعب يتطلب حكمة وشجاعة وتضحية ومعرفة الحق من كل جوانبه
وهذا يعني على العراق ان ينطلق من منطلق عقلاني بعد درس الوضع دراسة عميقة واستشارة اهل العقول
وعلى العبادي ان يتأنى في اصدار قراره بعض الوقت فهذه السرعة في اتخاذ قراره وهو الالتزام بالعقوبات الامريكية على ايران حتى انه سبق بقر ترامب ال سعود وال نهيان وغيرهم فانه اغضب وبشدة ايران والقوى الشعبية العراقية
وفجأة نرى العبادي يتراجع عن قراره وهو في حالة ارباك محاولا منح قراره بعض الألوان لارضاء الطرفين حتى اصبح ينطبق المثل الشعبي المعروف الذي يقول عذره اقبح من فعله فلم يقنع حكومة ايران بل اثار غضبها اكثر حتى انها رفضت استقبال العبادي كما ان ترامب هدد العبادي اذا لم يلتزم بقرارات العقوبات الامريكية سنفرض عليك عقوبات شبيهة بالعقوبات المفروضة على ايران

كان المفروض بالعبادي كما قلنا ان يتريث في اتخاذ اي قرار بل يكون محايدا ويتصل بكل من امريكا وايران محاولا التخفيف من شدة الازمة الناشبة بين ترامب وايران وعدم تفاقمها وبظهر بمظهر الوسيط النزيه الصادق بين امريكا وايران
فهذا الموقف سيكون مقبولا من قبل ايران ومن قبل امريكا خاصة ان موقف ترامب ضد ايران موقف رد فعل وانفعالي ومثل هكذا موقف فانه يرحب بكل من يتقدم كوسيط ومثل العبادي مقبول اكثر لانه صديق لامريكا وصديق لايران ومن مصلحة العراق ان تنتهي الازمة بين ايران وامريكا وعدم تطورها وتعقدها
فتعقد الازمة وتطورها الى حالة الحرب يعني جعل العراق ميدان هذه الحرب والعراقيين وقودها وهذه حقيقة لا يمكن انكارها
لهذا فموقف العراق المحايد وحامل رسالة السلام والوساطة بين الطرفين هو الموقف المقبول والمرضي من قبل الطرفين
وهكذا يمكننا ان نتجنب ورطة صدام
مهدي المولى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close