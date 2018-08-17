وزير البيشمركة: داعش يعيد تنظيم نفسه مرة أخرى لمهاجمة المناطق المحررة بالعراق

قال وزير البيشمركة وكالة كريم سنجاري يوم الخميس إن تنظيم داعش يعمل على إعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى لمهاجمة المناطق المحررة من قبضته، والتي فرض سيطرتها عليها بعد اجتياحه مساحة تقدر بثلثي العراق أواسط عام 2014.

وقال سنجاري في كملة له خلال تخرج دفعة جديدة من قوات الزيرفاني اليوم في اربيل بحضور زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ان “الرئيس بارزاني قد وضع برنامجا لتطوير قدرات، وقابليات قوات البيشمركة، غير ان تنفيذه يحتاج الى تكاف جميع الأطراف والجهات”.

ولتفت الى ان “داعش يعيد تنظيم صفوفه مرة اخرة لمهاجمة المناطق المحررة من قبضته في العراق، ومن الضروري ان نستعد لوقوع أي احتمال غير مرغوب فيه”.

دعا سنجاري الى ضرورة استمرار التحالف الدولي بتجهيز وتدريب وتسليح قوات البيشمركة لضمان عدم عودة الإرهاب في المناطق المحررة.