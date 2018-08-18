إنتر ميلان يتخذ الإجراءات القانونية ضد رئيس رابطة الدوري الإسباني

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، مساء الجمعة، اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس رابطة الدوري الإسباني “الليغا” خافيير تيباس، بعد التصريحات التي أدلى لها لوسائل الإعلام ضد النادي.

وجاء في بيان مقتضب على موقع النادي الإلكتروني، أن ” نادي إنتر ميلان يعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد خافيير تيباس بسبب تصريحات أدلى بها في الصحافة”.

واتهم خافيير تيباس، رئيس رابطة “الليغا” في حديث صحفي، في وقت سابق، ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان، بالتلاعب لعقد بعض الصفقات خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وأضاف أن “يوفنتوس وإنتر ميلان ليس لديهما مال لشراء لاعبين ولكنهم يقدمون بعد ذلك جبلاً من الأموال من مصادر غير معروفة”.

وأوضح أنه “بالنسبة ليوفنتوس ليس لدي أي شكوك بعد تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن عرض إنتر ميلان للكرواتي لوكا مودريتش يخفى بعض الحيل”.