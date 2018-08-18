إيران تعلن ازدياد الطلب مضاعفا على تأشيرات الدخول من إقليم كوردستان

اعلنت القنصلية الايرانية في مدينة السليمانية في اقليم كوردستان العراق ان تأشيرات الدخول للمواطنين الكورد العراقيين قد بلغت 4 أضعاف خلال الشهر الجاري مقارنة مع الشهر المماثل في العام الماضي.

ونوهت القنصلية الايرانية في السليمانية في بيان لها اليوم، الى زيادة طلبات الحصول علي تأشيرة الدخول من قبل المواطنين الكورد العراقيين خلال الاشهر الأخيرة.

وأوضحت القنصلية انها اصدرت خلال الشهر الجاري اكثر من 2800 تأشيرة يوميا للمواطنين الكورد العراقيين في حين كان العدد 630 تأشيرة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي اي ان هنالك زيادة بنسبة اكثر من 4 أضعاف.

واضافت القنصلية الايرانية ان العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين اقليم كوردستان العراق وايران تتعزز يوما بعد يوم.

وكانت القنصلية الإيرانية العامة في إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ان أي تغيير لم يطرأ على آلية منح تأشيرة الدخول “الفيزا”، كاشفة عن إحصائية بانها منحت في يوم واحد 4000 تأشيرة.

وقال القنصل الإيراني العام في كوردستان مرتضى عبادي في بيان له اليوم، انه خلال المدة الماضية انتشرت شائعات بشأن إيقاف منح تأشيرة الدخول او حدوث تغييرات عليها، مبينا ان ذلك عار عن الصحة، والجمهورية الإسلامية واجهة مهمة للسائحين في العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف ان القنصلية قدمت في المدة الماضية تسهيلات اكثر الى الراغبين بالحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الكورد وخلال ساعات من الزمن يستطيعون الحصول على “الفيزا”.

واردف القنصل انه في يوم 14 من الشهر الجاري منحت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقليم كوردستان اكثر من 4000 تأشيرة دخول للمواطنين، و2510 تأشيرة منها في أربيل فقط.