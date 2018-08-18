اعتقال شخصين “على صلة” بوفاة رفيف الياسري

اعلنت نقابة الاطباء في العراق فرع بغداد، عن اعتقال شخصين قالت ان لهما علاقة بموت خبيرة التجميل رفيف الياسري امس الخميس التي لازالت اسبابه مجهولة.

وذكرت النقابة في منشور على صفحتها بفيسبوك، انها “على متابعة مستمرة مع ممثلي شعبة الاستخبارات في بغداد لمعرفة تفاصيل وأسباب وفاة الدكتورة رفيف الياسري”.

واضاف “الاخبار الأولية تشير إلى القاء القبض على اثنين من المجرمين ممن لهم علاقة بوفاة الدكتورة”.

رفيف الياسري (مواليد 1985)، دكتورة تجميل معروفة على المستوى المحلي والدولي، ومقدمة برامج عراقية متخصصة بالشؤون الطبية التي تخص المرأة، وقد تم تعيينها مؤخراً سفيرة للنوايا الحسنة من قبل المنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان والسلام.