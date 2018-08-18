الأمين العام للحزب الإسلامي يبحث مع السفير الأمريكي ومبعوث الرئيس ملف تشكيل الحكومة المقبلة

ويؤكد سعيه الحثيث لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية

استقبل الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي الأستاذ إياد السامرائي في مكتبه، مبعوث الرئيس الاميركي السيد برت ماكغورك، والسفير الامريكي دوغلاس سليمان.

وناقش اللقاء الواقع السياسي العراقي بعد الانتخابات التشريعية، والمفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، وسبل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية المختلفة.

واكد السامرائي أهمية بلورة تصور وطني مشترك لهذا الملف يبدأ من شكل الحكومة المقبلة، وتوزيع المقاعد الرئاسية، وصولاً إلى تفاصيل البرنامج السياسي والاقتصادي الذي سيتم تنفيذه، موضحاً سعيه الحثيث وجهوده المتواصلة مع قيادة الحزب الإسلامي لتحقيق هذا الهدف من خلال التواصل مع مختلف الأطراف السياسية.

وقد حضر اللقاء الأستاذ رشيد العزاوي والاستاذ عمار يوسف والسيد صهيب الراوي