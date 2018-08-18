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الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية

أرسل الجيش التركي، السبت، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، في إطار عملية “غصن الزيتون” الجارية في عفرين شمالي سوريا.

وأفادت مصادر عسكرية تركية بأن التعزيزات وصلت ولاية هطاي، جنوبي تركيا، من مختلف الوحدات العسكرية في البلاد.

وأوضحت أن التعزيزات تضمنت آليات عسكرية لتقوية الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وأشارت إلى أن التعزيزات انطلقت إلى الحدود بعد وصولها إلى هطاي.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و”السوري الحر”، المواقع العسكرية لتنظيمي “ب ي د/بي كا كا” و”داعش” الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

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