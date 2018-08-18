الحكمة يعلن زيارة وفد من 5 قوى فائزة بالانتخابات قريباً لكردستان تمهيداً لاعلان الكتلة الاكبر

أعلن تيار الحكمة، الجمعة (17 آب 2018)، عن زيارة وفد من 5 قوى فائزة بالانتخابات خلال الأيام المقبلة الى اقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإعلان عن الكتلة الأكبر سيتم قريباً.

وقال القيادي في تيار الحكمة، محمد جميل المياحي، في تصريح إن “مشروع الأغلبية السياسية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ومن المقرر أن يشكل الحكمة وسائرون والنصر والوطنية واتحاد القوى العراقية الكتلة الأكبر معاً”.

وأضاف أن “هناك مباحثات على مستوى رفيع لانضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والفتح ومكوني التركمان والمسيحيين إلى التحالف الجديد”.

وأكد أن وفداً مشتركاً من هذه الأطراف الخمسة سيزور إقليم كردستان للتفاوض مع الأحزاب الكردستانية حيال هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج العد والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار الماضي، مطلع شهر أيلول المقبل، ويعقب ذلك اجتماع بين الأطراف للإعلان عن الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة المقبلة.

يشار الى أن تحالف المحور الوطني كشف، يوم الجمعة (17 آب 2018)، عن دخوله بمفاوضات مع تحالف الفتح، وسائرون _ الحكمة، بشأن تشكيل الكتلة النيابية الاكبر، فيما أكد ان معيار دخوله لهذه الكتلة هو الاتفاق على البرنامج الحكومي الخاص بها “دون اي اعتبارات اخرى”.

وكان مصدر مطلع، افاد، الثلاثاء (14 آب 2018)، بعقد قوى سياسية “شيعية وسنية وكردية”، وهي المكونات الثلاث الرئيسة في العملية السياسية في البلاد، اجتماعاً داخل منزل زعيم تحالف الفتح، هادي العامري.

وكان القيادي في تحالف المحور محمد الكربولي كشف، الخميس 16 آب الجاري، ان الاجتماع في منزل العامري، اسهم في تقارب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، فيما اشار الى ان حسم ملف تشكيل الكتلة الاكبر لايتم من خلال اجتماع واحد، لذلك ستكون هناك اجتماعات اخرى في الايام المقبلة، اضافة الى توجيه دعوات للاطراف السياسية التي لم تحضر الاجتماع الاول.