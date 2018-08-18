“الخبر اليوم بفلوس باچر ببلاش”

علي علي

أغلبنا يذكر الأيام الأولى لسقوط النظام السابق بعد التاسع من نيسان عام 2003 وكيف بعث هذا الحدث في نفوس أغلبنا أملا كبيرا لتحول كبير في حياة العراقيين، لاسيما الذين جايلوا عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، والذين ذاق أغلبهم مرارة السياسة المتبعة آنذاك، والنهج الذي كان مفروضا عليهم رغما عن أنوفهم. فكانت أيامهم سائرة ككابوس في ليل بهيم.

ولا أحد ينكر كم كانت صعبة -بل مستحيلة- الإطاحة بنظام صدام لو بقي الأمر على العراقيين وحدهم، وبدا هذا واضحا عقب الانتفاضة الشعبانية عام 1991 يوم صار سقوط النظام قاب قوسين أو أدنى من محافظات العراق جميعها، لولا اتباع نظام صدام سياسة القمع الدموي التي فتكت بالثائرين ضد النظام، والمطالبين بنهاية جثومه على صدور العراقيين، بعد أن انزلق البلد على يده شر منزلق، وضاع كثير من حقوق الشعب تحت أنقاض الحروب والسياسات الهوجاء التي مارسها ضد فئات البلد وشرائحه كافة.

ولكن الذي حدث هو تماما عكس ما تشتهي السفن، فقد بسط هذا الشبح جناحه المرعب على مدن الوسط والجنوب ومارس على سكانها كل مايمتلك من وسائل الانتقام، فأفرغ جام غضبه على المواطنين مستغلا الحصار يدا ضاربة ضمها الى باقي أياديه الضاربة المتمثلة بأزلامه وحزبه، فغاب خلف قضبان السجون من غاب وزهقت روح بعضهم، ولم يجد بعض آخر من الأحرار بدا من الهجرة خارج أرض الوطن للخلاص بـ (العزيزة).

ولم يتغير الحال إلا الى الأسوأ، حتى جاء عام له أسماء عدة، فمنا من أسماه عام التحرير.. وآخرون أسموه عام الاحتلال.. وكذلك عام السقوط.. وعام الغزو.. وهو في كل الأحوال تحقق فيه حلم واحد هو الخلاص من الصنم، وهذا بحد ذاته غاية المنى والطلب ولكن الذي حدث بعد ذلك كان أكثر من مهول وأغرب من العجائب والغرائب، وقد هون العراقيون على أنفسهم وطأة الأحداث بإلقاء اللائمة في سوء ماحصل في بداية الأمر، على طريقة الإدارة سيئة الصيت التي أنشأها بول برايمر حينها. ولكن الأمر لم يقف على هذا الرجل لينزاح بانزياحه، فقد كان لمن أخلفه ومن تصدر عتبات المراكز القيادية في البلد شر إدارة، ولم يفلح أحد من مسؤولينا بتجاوز المحن التي صادفت البلاد، بل كان الأمر أكثر سوءا، لاسيما وان الهادمين أكثر من البنائين كما قيل في هذا:

لو ألف بانٍ خلفهم هادم كفى فكيف ببان خلفه ألف هادم

وهذا الحال مازال قائما رغم تجاوزنا عقدا ونصف العقد على ذاك العام المتعدد الأسماء، ويالخيبة العراقيين حين يرون الحال أسوأ بفعل الهادمين يوما بعد آخر، رغم حجم أملهم بمن ينتخبونهم، ورغم ظنهم بان القفز فوق العقبات يسير على يديهم بانسيابية، ولكن، يبدو ان العراقيين قد قاربوا الى حد ما وصف الشاعر في بيتيه:

عجبا للزمـان في حالتيه

وبـلاء ذهبـت منـه إليـه

رب يوم بكيت منه فلما

صرت في غيره بكيت عليه

ولهم في القادم من الأيام خفايا من ساستهم، ومن الذين يتبوأون مناصب في مجالس التحكم بمصائر البلاد، قد تكون بوادرها قد بانت منذ انطوت صفحة العد والفرز الإلكتروني، حيث ثار الغبار عليه ولم يكن لانقشاعه غير العد والفرز اليدوي، وهاهو الأخير قد اكتمل، وليس في الأفق شيء يلوح، غير غبار أكثر عتمة من ذاك الذي انقشع، ولعل العشرة التي في يديّ لاتكفي للبصم على هذا، فما لي من بد غير القول مرددا مثلنا: “الخبر اليوم بفلوس باچر ببلاش”.

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