الرئيس معصوم يعزي الأمين العام للأمم المتحدة بوفاة كوفي عنان

بعث سيادة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم اليوم السبت 18/8/2018، برقية تعزية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب فيها عن تعازيه الحارة بوفاة الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة كوفي عنان. في ما يأتي نصها:

“معالي السيد أنطونيو غوتيريش المحترم

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،

بعميق الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة السيد كوفي عنان.

وفيما نتقدم اليكم بأحر التعازي لهذا الرحيل المحزن، ونعبر لكم ولمنظمة الأمم المتحدة ولعائلة وذوي الفقيد الراحل ولبلده غانا عن عميق مواساتنا، نستذكر ببالغ الاعتزاز مكانته المتميزة كمسؤول أممي ودبلوماسي كبير كرس فترة طويلة من سنوات حياته لخدمة قضايا السلام وتشجيع المفاوضات والتفاهم لحل النزاعات الإقليمية والدولية فضلا عن سعيه المثابر إلى تعزيز التعاون البناء بين الدول والشعوب ودعم برامج التنمية ومكافحة الفقر والتخلف في العالم.

فؤاد معصوم

رئيس جمهورية العراق”