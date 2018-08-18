العامري والفياض وقيادات سنية يتفقون على ترشح المالكي لرئاسة الوزراء المقبلة

كشف عضو ائتلاف دولة القانون، محمد الموسوي، الجمعة، عن اتفاق الكتل السياسية على تكليف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لرئاسة الوزراء المقبلة.

وقال الموسوي، في حديث إن “تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وكتلة عطاء بزعامة فالح الفياض، وتحالف المحور الوطني (الذي يضم قيادات سنّية)، وبعض الكتل الكردية، اتفقوا مساء اليوم، على ترشح نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، لرئاسة الحكومة المقبلة”.

وأضاف، أن “ترشح المالكي للمنصب جاء بموافقة جميع الكتل المجتمعة”.

وتنتظر القوائم السياسية مصادقة المحكمة الاتحادية العليا، على نتائج الانتخابات، بعد اعلانها بشكل نهائي يوم (9 آب 2018) وفق عمليات العد والفرز اليدوي التي جرت لصناديق الاقتراع المشكوك فيها في عموم العراق، حيث تسعى القوائم التي تصدرت الانتخابات الى جذب بقية الاطراف في مسعى لتشكيل الكتلة الاكبر تمهيدا لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.