القوات الأمريكية تنشئ مطاراً عسكرياً جديداً في كوردستان سوريا

أفادت وسائل إعلام مقربة من الحكومة السورية، بأن “الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بإنشاء مطار عسكري جديد في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية”.

وحسب المعلومات الواردة، فإن القوات الأمريكية بدأت بإنشاء المطار المذكور في منطقة الشدادي التابعة لمدينة الحسكة بكوردستان سوريا.

وأضافت وسائل الإعلام تلك، أن “150 شاحنة محملة بمواد بناء وأسلحة، دخلت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتوجهت إلى الشدادي، قادمةً من إقليم كوردستان”.

مشيرةً إلى أنه “بعد وصول تلك الشاحنات إلى منطقة الشدادي، بدأت القوات الأمريكية بإنشاء مطار عسكري جديد”.

وفي سياق متصل، أردف وسائل الإعلام المقربة من الحكومة السورية، بالقول إنه “بالتزامن مع زيارة وفد أمريكي إلى مدينة الرقة، وصلت قوافل عسكرية أمريكية وغربية مدججة بالأسلحة إلى شمال سوريا”.

يشار إلى أن هناك حوالي 2000 جندي أمريكي في مناطق كوردستان سوريا وشمال سوريا، الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكوردية وقوات سوريا الديمقراطية، فضلاً عن عدد من المطارات العسكرية الأمريكية هناك.

ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم