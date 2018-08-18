انباء تفيد بإعادة فتح الديمقراطي الكوردستاني مقاره في كركوك

أفادت انباء يوم السبت ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعيد فتح مقاره في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد بعد عيد الأضحى.

وذكرت الانباء التي لم يتسن التأكد من صحتها من مصدر رسمي، انه من المقرر ان يعيد الديمقراطي الكوردستاني فتح مقاره الحزبية الرئيسة والفرعية في كركوك بعد 10 أيام من الان.

وكانت الرئيس مسعود بارزاني قد عين مؤخرا كمال كركوكي رئيسا لمجلس قيادة الحزب في كركوك بدلا من صلاح دلو.

يشار الى ان القوات الأمنية والحشد الشعبي قد استولت على مقار الديمقراطي الكوردستاني في كركوك بعد احداث 16 أكتوبر/تشرين الأول، وانسحاب قوات البيشمركة والاسايش من المحافظة على خلفية الاستفتاء الذي اجراه إقليم كوردستان في 25 من شهر أيلول من العام الماضي والذي ايد فيه 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق.