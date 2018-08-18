Posted on by

انباء تفيد بإعادة فتح الديمقراطي الكوردستاني مقاره في كركوك

أفادت انباء يوم السبت ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعيد فتح مقاره في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد بعد عيد الأضحى.

وذكرت الانباء التي لم يتسن التأكد من صحتها من مصدر رسمي، انه من المقرر ان يعيد الديمقراطي الكوردستاني فتح مقاره الحزبية الرئيسة والفرعية في كركوك بعد 10 أيام من الان.

وكانت الرئيس مسعود بارزاني قد عين مؤخرا كمال كركوكي رئيسا لمجلس قيادة الحزب في كركوك بدلا من صلاح دلو.

يشار الى ان القوات الأمنية والحشد الشعبي قد استولت على مقار الديمقراطي الكوردستاني في كركوك بعد احداث 16 أكتوبر/تشرين الأول، وانسحاب قوات البيشمركة والاسايش من المحافظة على خلفية الاستفتاء الذي اجراه إقليم كوردستان في 25 من شهر أيلول من العام الماضي والذي ايد فيه 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close