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برلمان كوردستان يعقد آخر جلستين استثنائيتين من عمره التشريعي

من المقرر ان يعد برلمان إقليم كوردستان عقب عيد الأضحى جلستين استثنائيتين لإقرار موازنة عام 2019، ومشروع قانون يخص الدواء.

وقالت مصادر نيابية اليوم ان هيئة رئاسة برلمان إقليم كوردستان ستعمل خلال الشهرين المقبلين وقبل انتهاء العمر التشريعي للدورة الحالية عقد جلستين استثنائيتين على الأقل لإقرار مشروع الموازنة، ومشروع قانون الدواء.

ولا يستطيع برلمان الإقليم عقد جلسات اعتيادية بسبب عطلة عيد الأضحى ويعقبها انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان والبدء بالعطلة الصيفية التشريعية له، وقد اكدت المصادر ان الجلسات التي سيعقدها برلمان الإقليم خلال المدة المقبلة ستكون استثنائية.

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