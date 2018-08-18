بغداد تشكل فريقا من الخبراء لمعرفة اسباب وفاة رفيف الياسري

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن تشكيل فريق عمل للتحقيق في ملابسات خبيرة التجميل رفيف الياسري.

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان ان قيادة شرطة محافظة بغداد شكلت فريق عمل يضم عددا من المختصين بالتنسيق مع خبراء من مديرية الأدلة الجنائية للتحقيق في ملابسات وفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري التي توفيت يوم أمس الخميس.

واضاف معن ان الفريق المختص سيعمل بالتنسيق مع الطب العدلي لإجراء الفحص على الجثة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت الى الوفاة على أن يتم اعلان النتائج فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

ودعا المتحدث باسم الداخلية، إلى عدم اطلاق التكهنات والشائعات حول هذا الموضوع لكون الجهات المختصة هي الفيصل في تحديد أسباب الوفاة.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية قد كشفت أمس الخميس، عن وفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري باحدى مستشفيات بغداد، مبينة ان الدكتورة رفيف الياسري وصلت الى مستشفى الشيخ زايد متوفية، مشيرة الى أنه تم على الفور تم نقلها الى دائرة الطب العدلي وادخالها للثلاجة لاكمال اجراءات الوفاة.

وكانت خبيرة التجميل الدكتورة، رفيف الياسري (33 عاما) قد توفيت يوم أمس الخميس في احدى مستشفيات العاصمة بغداد، حيث تم نقل جثة المجني عليها الى الطب العدلي للكشف عن أسباب الوفاة، والياسري طبيبة معروفة على المستوى المحلي والدولي، كما قدمت برنامجا على احدى الفضائيات العراقية، يعنى بالشؤون الطبية التي تخص المراة، ولها مبادرات انسانية كبيرة في علاج حالات مستعصية للفقراء والنازحين، وكرمت في اذار من العام الحالي كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل المنظمة الفرنسية لحقوق الانسان والسلام.