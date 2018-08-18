تحالف الصدر يحدد مسارين للكتلة الأكبر ويرهن الحسم لأحدهما بتواقيع

استبعد القيادي في تحالف “سائرون” وسكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي يوم الجمعة وصول اي من القوى السياسية لمرحلة اعلان الكتلة الأكبر حتى الان.

وقال فهمي ان “الكتلة الأكبر لا تزال قيد التشكل حتى الان”، مبينا ان “هناك محورين يتحركان لذلك، وهما معروفان “سائرون” وحلفاؤها من جهة، ودولة القانون وحلفاؤها من جهة أخرى، ولم يحسم الامر بعد او لم يصل اي محور لمرحلة التواقيع”.

واضاف ان تحالف “سائرون” لن يشترك في حكومة لا تخدم برنامج الإصلاح”، مشيرا الى انه “في حال تشكيل حكومة لا تلبي منهجها فان خيار المعارضة وارد جدا”.

واعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة يوم الخميس عن ارسال نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أيار الماضي الى المحكمة الاتحادية للغرض المصادقة عليها.

كانت مفوضية الانتخابات انتهت من العدّ والفرز اليدويين الأحد الماضي وذلك بعد ثلاثة أشهر تقريباً من الانتخابات التي جرت في أيار (مايو) الماضي، وهي الآن بانتظار تلقي الطعون والشكاوى قبل المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية.

وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب النتائج غير المصادق عليها من مفوضية الانتخابات، فقد تصدر تحالف “سائرون” المشهد الانتخابي ب54 مقعدا تلاه “تحالف الفتح” ب48 مقعدا وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.

وكانت مفوضية الانتخابات انتهت من العدّ والفرز اليدويين الأحد الماضي وذلك بعد ثلاثة أشهر تقريباً من الانتخابات التي جرت في أيار (مايو) الماضي، وهي الآن بانتظار تلقي الطعون والشكاوى قبل المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية.

وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب النتائج غير المصادق عليها من مفوضية الانتخابات، فقد تصدر تحالف “سائرون” المشهد الانتخابي ب54 مقعدا تلاه “تحالف الفتح” ب48 مقعدا وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.