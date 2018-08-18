حركة “طالبان” تدعو واشنطن لمحادثات تنهي الحرب في أفغانستان

دعت حركة “طالبان”، السبت، الولايات المتحدة الأميركية، لإجراء محادثات، من شأنها الوصول لتفاهم ينهي الحرب في أفغانستان.

وقال زعيم الحركة الملا هبة الله أخوند زاده، بحسب وكالة “خاما برس” الأفغانية، إن “حركة طالبان ما زالت تؤكد على أهمية منطق التفاهم، وتدعو الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات بدلا من استخدام القوة”.

وتابع القائد الأعلى لحركة طالبان، أن “السبيل الوحيد لضمان نهاية كاملة وشاملة للحرب الدائرة، هو إنهاء احتلال أفغانستان”.

وأشار أخوند زاده، إلى أن “الصراع الحالي له صلة بالاحتلال الأميركي لأفغانستان، وأن طالبان تؤكد على ضرورة إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب”.

ويأتي ذلك في وقت تبذل جهود لبدء محادثات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية، غير أن طالبان ترفض مراراً بدء محادثات مع الحكومة الأفغانية، وتؤكد على ضرورة إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك أيضاً على الرغم من أن الرئيس، محمد أشرف غني، عرض الاعتراف بطالبان حركة سياسية، أواخر شباط الماضي، في محاولة لتمهيد الطريق لاستئناف محادثات السلام.