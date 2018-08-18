صورة .. السيطرة المشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية على الطريق الرئيس أربيل – كركوك



أظهرت صورة التقطت حديثا استكمال مقر السيطرة المشتركة بين قوات البيشمركة والشرطة الاتحادية على الطريق الرئيس الرابط بين أربيل عاصمة إقليم كوردستان ومحافظة كركوك.

وكان مصدر مطلع قد افاد في وقت سابق من اليوم ان جميع مراحل إعادة بناء الجسر الحديدي لجسر “التون كوبري” الربط للطريق الرئيس بين أربيل وكركوك قد انتهت.

وقال المصدر انه من المقرر ان تتم إعادة فتح الجسر يوم الاحد المصادف 19/8/2018 بحضور رسمي من حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية والمحلية لكركوك.

وأوضح المصدر انه سيتم نصب سيطرة مشتركة من قوات البيشمركة، والشرطة الاتحادية، والمحلية بكركوك قرب ناحية “آلتون كوبري” إضافة الى منفذ جمركي.