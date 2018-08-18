قائد فرقة العباس يكشف تفاصيل جديدة عن تفجير مخزن السلاح التابع للفرقة في كربلاء

كشف قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي، السبت (18 آب 2018)، تفاصيل جديدة عن تفجير مخزن السلاح التابع للفرقة في محافظة كربلاء، مبينا أن الانفجار حصل بفعل فاعل.

وقال الزيدي في حديث إن “الانفجار الذي استهدف مستودعاً تابع للفرقة حصل في حاوية للاسلحة قمنا سابقا بافراغها، لكن ابقينا ثلاثة صناديق لأسلحة لا تحوي عتاد، ككمين فقط”.

وأضاف، أن “شدة الانفجار الذي حصل يوحي ويشير إلا أنه حصل بفعل خارجي”، مبينا أن “الانفجار لم يسفر عن وقوع اصابات”.

فيما رفض قائد فرقة العباس، ذكر تفاصيل أكثر “تحسبا لقيام العدو باستخدامها”.

وكانت فرقة العباس القتالية قد اعلنت، السبت (18 آب 2018)، عن استهداف أحد مستودعاتها “الوهمية” في محافظة كربلاء، مبينة أن دفاعاتها رصدت طائرتين مسيرتين.