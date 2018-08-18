مطالبات لمجلس البصرة بإدخال المرحلة النهائية لاستفتاء الإقليم حيز التنفيذ

دعا النائب السابق عن البصرة محمد الطائي يوم الجمعة مجلس محافظة البصرة خصوصا الذين وقعوا على طلب الاقليم لاتخاذ قرار بتخصيص مبلغ كلفة إجراء التصويت على المرحلة الثانية من إقامة إقليم البصرة وذلك حسب قرار مفوضية الانتخابات بقبول طلب جماهير البصرة في 2015 .

واوضح الطائي في تصريح صحفي مكتوب عممه على وسائل الاعلام اليوم ان قرار مجلس المحافظة بتخصيص الاموال اللازمة سينقل مشروع الاقليم للمرحلة النهائية بدلا من إضاعة الوقت مع رئاسة مجلس الوزراء التي لن تستجيب لطلب اعضاء مجلس المحافظة ولن تستجيب لمطالب اهل البصرة بدليل الوعود الزائفة وقمع المتظاهرين باوامر مباشرة من رئيس الوزراء .

وأضاف انه آن الأوان للتكاتف سوية مع تنسيقيات التظاهرات ومجلس المحافظة لإنجاح مشروع إقليم البصرة الذي سينفذ البصرة ويخلص اهلها من أسر دكتاتورية الأحزاب الحاكمة .