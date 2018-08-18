مقتل زعيم قبيلة يسبب توتراً وانتشاراً أمنياً جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانتشار أمني مكثف في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر ان “هنالك توتراً عشائرياً وانتشاراً مكثفاً للقوات الامنية في ناحية سيد دخيل بمحافظة ذي قار”.

وعزا المصدر السبب الى “مقتل شيخ عام عشيرة آل ابراهيم اثر هجوم مسلح”.

وأعلن المرصد العراقي لحقوق الانسان مؤخراً عن مقتل متظاهر خلال فض اعتصام بالقوة في ناحية عز الدين سليم في البصرة.

وذكر المرصد في تغريدة على حسابه بتويتر، ان المتظاهر قتل بعد تعرضه للضرب بالهراوات أثناء فض الإعتصام على يد القوات الأمنية.

وبحسب مصادر محلية فان قوة امنية فضت اعتصاما بالقوة في ناحية عز الدين سليم واستخدمت الرصاص الحي، ليتعرض احد المحتجين لاصابة بالراس توفي على اثرها في وقت لاحق.

وعقب الحادث وقعت مصادمات بين محتجين على مقتل المتظاهر وقوة امنية في موقع الحادث.

واضافت المصادر ان قوة امنية كبيرة وصلت لموقع الحادث وفضت الاحتجاجات والاعتصامات ومنعت التجمع.