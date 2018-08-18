Posted on by

مقتل زعيم قبيلة يسبب توتراً وانتشاراً أمنياً جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانتشار أمني مكثف في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر ان “هنالك توتراً عشائرياً وانتشاراً مكثفاً للقوات الامنية في ناحية سيد دخيل بمحافظة ذي قار”.

وعزا المصدر السبب الى “مقتل شيخ عام عشيرة آل ابراهيم اثر هجوم مسلح”.

وأعلن المرصد العراقي لحقوق الانسان مؤخراً عن مقتل متظاهر خلال فض اعتصام بالقوة في ناحية عز الدين سليم في البصرة.

وذكر المرصد في تغريدة على حسابه بتويتر، ان المتظاهر قتل بعد تعرضه للضرب بالهراوات أثناء فض الإعتصام على يد القوات الأمنية.

وبحسب مصادر محلية فان قوة امنية فضت اعتصاما بالقوة في ناحية عز الدين سليم واستخدمت الرصاص الحي، ليتعرض احد المحتجين لاصابة بالراس توفي على اثرها في وقت لاحق.

وعقب الحادث وقعت مصادمات بين محتجين على مقتل المتظاهر وقوة امنية في موقع الحادث.

واضافت المصادر ان قوة امنية كبيرة وصلت لموقع الحادث وفضت الاحتجاجات والاعتصامات ومنعت التجمع.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close