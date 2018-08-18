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ميراني: بغداد غير جاهزة لاستقبال وفد الحزبين الرئيسين واجتماع يجمعنا بالمعارضة

اعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني يوم الجمعة ان حزبه، والاتحاد الوطني الكوردستاني سيجتمعان بعد عيد الأضحى مع الأحزاب الأربعة المعارضة في إقليم كوردستان.

والأحزاب هي: حركة التغيير، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والجماعة الإسلامية الكوردستانية، والتحالف من اجل الديمقراطية، والعدالة بزعامة برهم صالح.

وقال ميراني في تصريحات صحفية اليوم، ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني تقع على عاتقه مسؤولية طرق جميع الأبواب من اجل اعداد مشروع مشترك وثابت ومتكامل قبل الذهاب الى بغداد.

وبشأن زيارة وفد الحزبين قال ميراني انه “الى الان بغداد غير جاهزة لزيارة الوفد الكوردي لعقد حوارات وتفاهمات مع الأطراف والجهات الأخرى”.

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