ميراني من انقرة: تركيا دولة مهمة لكوردستان وبارزاني يزورها رسميا للقاء اردوغان

وصف فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني يوم السبت تركيا بانها دولة “مهمة” بالنسبة الى إقليم كوردستان، معلنا ان رئيس حكومة الإقليم سيجري زيارة رسمية الى تركيا قريبا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لميراني عقده في انقرة اذ يترأس وفد حزبه الى المؤتمر الأول لحزب العدالة والتنمية عقب النظام الجديد في تركيا.

وقال ميراني خلال المؤتمر انه التقى المسؤولين في حزب العدالة والتنمية على هامش مؤتمر الحزب وبحث معهم تعزيز العلاقات المشتركة بين إقليم كوردستان وتركيا، مضيفا ان “تركيا دولة مهمة بالنسبة لإقليم كوردستان والشرق الأوسط بأسره”.

واردف بالقول انه “بعد الاستفتاء توقفت العلاقات السياسية وتصدعت بين إقليم كوردستان وتركيا، ولكن العلاقات الاقتصادية كانت مستمرة، والقنصلية العامة في الإقليم كانت تمنح المواطنين الكورد تأشيرة الدخول بشكل طبيعي”، مؤكدا ان العلاقات السياسية الان عادت كما كانت قبل الاستفتاء.

وتابع ميراني بالقول ان “هناك زيارة لرئيس وزراء إقليم كوردستان الى تركيا الا انها ليست حزبية بل رسمية سيلتقي بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان”.