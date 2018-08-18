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وطن تسطع في جسد الشتات


وطن تسطع في جسد الشتات

فضيلة مرتضى

منذ لاحت في سمائك_

غيمة سوداء يابلدي

تصفق الفوضى وهجين

يجلد الجروح في الكبد

وآه من أنسانيتي تقطر دمآ

والسياط تلطم الكرامة تحت الجلد

ومن بتر ساقيك ياوطن

صنع منا قذائف يفقع عين الغد

أنا وأنت صغرنا كثيرأ

فوق جسر الحضارة المعبد

ولدت فوق أرض تمتص _

كل يوم جلد الشهيد

وكل مانملكه أصوات تطرح

حممآ في ساحة العبيد

هذه أرضنا وتلك سماءنا

أنقضت عليها ثلة من ربائب الحقد

وعلى أرصفة الغربة فرشنا أجسادنا

حاضنين بساتين الوطن في ثنايا الزبد

ياوطنآ تسطع في جسد الشتات

أقتنصوك من عين الشمس ومن_

سلال الورد

ظمآن اليك مرآة قلبي

يسرح مع الأفق البعيد

أراك متهالكة تطوي جمالك

دفقة الأحزان والفردوس المفتقد

قد عمر علی أرصفة الغربة

الصوت والصدى في القلب المتقد

كأنك أرض تجلجل في القلب

تدفعنا بنداء لحوح لا ترد

يعانق أسمك فؤادي يلاحقوني

بين الصحوة والشرود

تسطع في قلب الوفاء ياوطن

مهما غير الغير أشيائك الحلوة_

بشراسة المعتدي

15/08/2018

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