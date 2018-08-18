وقفة صراحة : العراق بين طائفي محصَّن و طائفي محسَّن

بقلم مهدي قاسم

مع الأسف ينبغي القول أن طوفان الطائفية والقومية العنصرية ، الذي اندفع كتيار جارف مع أدرانه و أوحاله الملوثة و الجرثومية قد أصابت عقول و أذهان الملايين من العراقيين ، و ربما لم ينفلت من لوثته إلا قليلا من العراقيين الذين كان الوعي الوطني عندهم أكثر رسوخا و متانة من الوعي الطائفي أو القومي ..

حتى يمكن القول أن الأحداث و النزاعات الطائفية وما رافقتها من أعمال إرهابية و تجاوزات ميليشاوية قد خلقت شيئا من تخندق طائفي تحصن بها طائفيون ” أقحاح ” كل في خندقه وبدون أي إحراج أو خجل فانخرطوا في هذه الدوامة كل واحد منهم يحاول إثبات ” عدالة ” قضيته و بطلان ” حق ” الطرف الآخر مع التشكي و الصراخ ..

ولكن في نفس الوقت برز هناك أيضا طابور طائفي أخر ، يمكن تسميته بطائفي( محسَّن على غرار سجائر سومرمحسنة قديمة ) يعني طائفي على خفيف ، وهو يكاد يشمل غالبية العراقيين ، بما فيهم من ” مثقفين ” و حتى ممن يزعمون أنهم يساريون أو شيء من هذا القبيل ، والذين كانوا ولا زالوا يدينون الطائفية والطائفيين ، ولكن بنبرة طائفية مبطنة و منحازة في كل الأحوال ، يحاول من خلالها رفع مظلومية طائفته على حساب التشنيع بالطرف الآخر و تحميله مسئولية كل ما حدث و يحدث من مظالم و فظائع وكوارث ومصائب بحق جميع الأطراف ..

بينما هذا غير صحيح قطعا ..

لكون غالبية المكوّنات العراقية ـــ أن لم يكن جميعها ــ قد تعرضت للمظالم الانتهكات و المجازر و أن كانت بنسب متفاوتة ..

بينما بعض آخر قد دفع ثمنا باهظا بسبب هذا الاحتراب الطائفي الأعمى ..

و المسؤولون عنها هم ” فرسان ” المنطقة الخضراء من ساسة سابقين وحاليين الذين من أجل تقسيم المناصب والمغانم ، أججّوا النزعات الطائفية وحرّضوا عليها دعما و تاييدا حينا و أضفوا عليها طابعا شرعيا حينا آخر من خلال تقسيم المناصب ومواقع النفوذ السياسي ذات دخل وفير وغزير بالنسبة لهم ..

غير أن أكثر إثارة للضحك و المهزلة هو أن بعضا من هؤلاء كان ولا زال يدين الطائفية متظاهرا و كأنه ضد الطائفية غيرأنه يفعل ذلك بنبرة طائفية مبطنة و لكنها واضحة وفاضحة ، بالرغم من محاولته البروز بمسوح وطنية فضفاضة ومضحكة كلاعب سيرك رديء ..

حتى وصلت صفاقة التطرف الطائفي و الاستهتار القومي العنصري عند البعض الآخر إلى السخرية و الاستهزاء بالعراق و التشنيع به ، دون أن يعلم هؤلاء ولا أولئك بأن مصير أي وطن كان يتوقف على سواعد أبنائه : إما يبنونه وطنا مزدهرا و جميلا يُفتخر به على كل صعيد وناحية ..

أو يخربونه دمارا و أنقاضا عن آخر طابوقة ..

مثلما فعل بالعراق ممثلو الطوائف والقوميات في المنطقة الخضراء المنتخبين عبر أربع انتخابات متتالية !!..

ولكن مهما كان الأمر ، فأن الطائفية تبقى في نهاية المطاف ضربا من عنصرية مقيتة ، مهما حاولوا تبريرها أو مكيجتها بمظلوميات قديمة أو بتهميشات متشكية .