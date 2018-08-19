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أردوغان يتحدى أمريكا ويعد بتوسيع العمليات العسكرية في العراق وسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم السبت ان حكومة بلاده ستتحدى التهديدات الاقتصادية التي توجهها الولايات المتحدة الامريكية الى تركيا، مشيرا الى ان القوات التركية ستوسع العمليات العسكرية في العراق وسوريا للقضاء على “الإرهاب”.

وقال اردوغان في كلمة ألقاها خلال أول مؤتمر لحزبه بعد النظام الجديد، مخاطبا أمريكا انه “يقوم البعض بتهديدنا بالاقتصاد والعقوبات وأسعار الصرف والفائدة والتضخم، ونحن نقول لهم إننا كشفنا مؤامرتكم ونتحداكم”.

و اردف قائلا: “نحن نقول ان كان هناك ايمان فهناك امكانية ايضا. فكم أحبط شعبنا بإيمانه العديد من مخططات الغدر والمؤامرات.

و قال: ” لم ولن نرضخ لأولئك الذين أسسوا نظام رخاء لأنفسهم من خلال استغلال العالم”.

ونوه اردوغان الى انه “سنواصل توسيع العمليات التي بدأناها مؤمنين بأن أمن البلاد يبدأ خارج الحدو” و قال: “عازمين على القضاء على مصدر الارهاب الذي يهدد بلادنا في العراق و سوريا”.

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