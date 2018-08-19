ألقُ بغداد.. ألقُ الاعلام

عادل حسن العراقي

شهدت العاصمة بغداد حدث مهم وكبير افتقدته منذ عدة سنوات، حدث عكس حرص العراقيين الغيارى من ابناء الوطن الذين لم يدخروا جهدا لخدمة بلدهم والارتقاء بمدينة بغداد التي عانت الاهمال وفقدت الكثير من رونقها وجمالها بمشاريع وهمية كادت ان تمحي ملامحها.

المشروع الذي انجز بنجاح هو نتاج فكرة لقامة فنية وهو الموسيقار نصير شمة وبدعم واسناد رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد ابو الهيل ، اطلق على المشروع اسم (ألقُ بغداد) ويتضمن اعادة اعمار(٢٢) ساحة في العاصمة بغداد بتمويل من القطاع الخاص، وفعلا بذل ابو الهيل وشمة جهدا جبارا في اشراك نخبة من المصارف الخاصة التي مولت هذا المشروع بأكثر من ثمانية مليارات دينار من خلال صندوق خاص بالمبادرة تم إنشاؤه في البنك المركزي العراقي أسهم فيه 27 مصرفا خاصا،

وبدأ العمل منذ عدة شهور وباشراف مباشر من نصير شمة ورئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد ابو الهيل الذي كان حريصا على متابعة جزئيات العمل بشكل يومي وتسخير جميع وسائل اعلام الشبكة لتسليط الضوء على اهمية هذا المشروع الستراتيجي والذي كرس ثقافة الاعتماد على القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة.

اليوم التمست بغداد حب ابنائها لارضها وولعهم بها بعد ان افتتحت رسميا المرحلة الأولى من المشروع الذي تضمن افتتاح (١١) ساحة في جانبي الكرخ والرصافة وبحضور رسمي واعلامي وشعبي الذين اشادوا بهذا المشروع الذي عاد لبغداد ألقها مثمنين الدور الكبير الذي لعبته شبكة الاعلام العراقي بالمساهمة في اعادة اعمار ساحات بغداد.

المشروع لم ينتهي بعد وبانتظار انجاز وافتتاح المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تطوير الساحات في الخامس عشر من أيلول المقبل والذي يتضمن (١١) ساحة اخرى.

هذا الكرنفال الكبير كشف عن مدى تفاعل الاعلام الوطني مع القضايا الخدمية التي تهم المواطن والتي تحولت فيها المؤسسة الاعلامية من وسيلة لنقل الحدث الى عنصر فاعل ومساهم في الحدث من خلال المشاركة المباشرة في جميع مراحل العمل، وهذا الامر يعد انجازا جديدا يضاف الى حزمة الانجازات التي حققتها ادارة شبكة الاعلام العراقي في وقت قياسي ودلل على مدى نجاح هذه الادارة في توجيه عمل المؤسسة صوب القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن.

نجاح مشروع (ألقُ بغداد) تحقق بفضل الدور الذي لعبه المسيقار نصير شمة والاعلامي والشاعر مجاهد ابو الهيل الذي اخذ على عاتقه النهوض بكل مشروع ثقافي وخدمي ودعم الجهود المبذولة في سبيل اعادة العراق الى سكة التقدم الثقافي والعمراني ودفع عجلة الاعلام الى التألق والارتقاء.