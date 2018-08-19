اجتماع للحزبين الكورديين و”المحور الوطني” لبحث احد طريقين

اجتمع تحالف المحور الوطني مع وفد المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في اربيل.

وتبحث الاطراف الثلاثة الية تشكيل الحكومة المقبلة عبر تشكيل الاكبر.

وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.

وابلغ مصدر مطلع ان الطرفين يبحثان بمقر الاتحاد الوطني باربيل، التوجه الى احد مسارين، يتضمن الاول تحالف سائرون، النصر، الوطنية، الحكمة، بينما يشمل الثاني، الفتح، دولة القانون وكتل اخرى.

وسبق الاجتماع الثلاثي، لقاء تحالف المحور مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاحد، مصادقتها على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، مما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.

وسادت خلافات في الأوساط السياسية العراقية حول المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق بريت ماكورغ بالتزامن مع زيارة قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، وتوقعات بأن هدف الزيارتيْن يتعلق بملف تشكيل الحكومة.

وتسرّبت أنباء حول انشقاق في كتلة “النصر” بزعامة حيدر العبادي، بعد ترشيح فالح الفياض لرئاسة الوزراء بديلاً من العبادي، من جانب مجموعة قوى سياسية تسعى إلى إنهاء تحالف الكتلة الأكبر من دون أن يتولى العبادي ولاية ثانية.

وبحسب النتائج غير المصادق عليها من مفوضية الانتخابات، فقد تصدر تحالف “سائرون” المشهد الانتخابي ب54 مقعدا تلاه “تحالف الفتح” ب48 مقعدا وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.

وللحزب الديمقراطي الكوردستاني 25 مقعدا، وللاتحاد الوطني 18 مقعدا.

وأعلنت قيادات سنية عراقية بارزة، الثلاثاء الماضي تشكيل تحالف سياسي أطلقوا عليه “المحور الوطني” من ست كيانات سياسية فازت كتلها بمقاعد في البرلمان الجديد، التي ستملك فيه اكثر من 50 مقعدا.