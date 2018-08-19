اصابة متضامنة نرويجية بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

اصيبت المتضامنة النرويجية (كريستين) 43 عاما بعيار معدني في البطن والعشرات بحالات الاختناق الشديد خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في بلدة كفر قدوم عقب خروج مسيرة السبت الاسبوعية التي تندرج في اطار المسيرات التي تشهدها البلدة للمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت عقب خروج المسيرة عصرا قمعها جيش الاحتلال باطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز مما ادى الى اصابة المتضامنة والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

واضاف شتيوي ان قوات الاحتلال اعتلت اسطح المنازل واحتجزت سيارة المواطن عمر شتيوي واستعملتها درعا خلال المواجهات التي استخدم الشبان خلالها الحجارة والزجاجات الفارغة واحرقوا عشرات الاطارات المطاطية قرب مستعمرة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.

يذكر ان الناشطة (كريستين) تتواجد للمرة الاولى في فلسطين ومواظبة على حضور مسيرات كفر قدوم طيلة فترة تواجدها وكانت ضيفة فضائية فلسطين في برنامج(شكرا) الذي تقدمه الاعلامية كيان الصيفي.

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حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح/

اقليم قلقيليه