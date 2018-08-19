التوقعات الجوية ليوم الأحد

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، أن يكون طقس الأحد، صحواً في عموم مناطق البلاد، مع درجات حرارة مقاربة ليوم السبت.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم 18 آب 2018 أن “المنطقة الوسطى ستشهد الأحد، طقساً صحواً، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة”.

وأضاف البيان، أن “المنطقة الشمالية ستشهد طقساً صحواً مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة”.

وأشار، إلى ان “المنطقة الجنوبية ستشهد طقساً صحواً مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة”.