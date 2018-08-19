الحشد الشعبي عن انسحابه من “الصينية”: اصوات طالبت بذلك تم اسكاتها

نفى الناطق باسم حشد الشمال علي الحسيني اليوم الاحد الأنباء التي افادت بوجود نية لدى عناصر الحشد الانسحاب من مدينة الصينية التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وقال الحسيني “كانت هناك مطالبات وأصوات سياسية دعت لذلك لكن تم الرد على تلك الاصوات من قبل شيوخ ووجهاء العشائر في تلك المنطقة”.

واكد “الحشد باق في منطقة الصينية خصوصا ومحافظة صلاح الدين على وجه العموم”.

وافادت محطة روسيا اليوم نقلا عن مصادر امنية ببدء التنسيق لانسحاب قوات الحشد الشعبي من ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد. وان القوات الأمنية العراقية ستمسك الأرض هناك بعد اتفاق بين الحكومة العراقية وقيادات هيئة الحشد الشعبي.

يذكر أن مجلس محافظة صلاح الدين طالب قبل أيام رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من المحافظة، بعد مواجهات مسلحة وقعت بين حركة “عصائب أهل الحق” التابعة للحشد، وعشائر في ناحية بلد التابعة للمحافظة.