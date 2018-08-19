الحكم بإعدام 14 متهما في “مجزرة سبايكر”

أصدر القضاء العراقي، الأحد، حكما بإعدام 14 متهما في “مجزرة سبايكر” التي وقعت عام 2014 عند اجتياح تنظيم داعش محافظة صلاح الدين وراح ضحيتها نحو 1700 جندي، وفق الرواية الرسمية.

وقال رئيس اللجنة الحكومية المعنية بمتابعة ملف “المجزرة”، معين الكاظمي، في بيان صحفي اليوم 19 آب 2018، إن “القضاء العراقي حكم بالإعدام على 14 متهماً رئيسياً في مجزرة سبايكر”.

وأضاف الكاظمي أنه “جرى محكامة المتهمين وفق مواد قوانين مكافحة الإرهاب”.

وأشار الى أن “ذوي ضحايا مجزرة سبايكر ثمنوا أداء القضاء العراقي لإنصافهم بالحكم، كما طالبوا بالإسراع في تنفيذ الحكم باقرب وقت”.

وتابع الكاظمي أن “حكم اليوم أولي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ صدوره”.

وأعدم تنظيم داعش رميا بالرصاص نحو 1700 جندي في قاعدة سبايكر العسكرية في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في حزيران 2014، في واحدة من أسوأ أعمال القتل الجماعي خلال حقبة التنظيم التي امتدت حتى أواخر العام الماضي.

وحاصر مسلحو التنظيم، الجنود في القاعدة العسكرية، ثم اعتقلوهم واقتادوهم إلى العراء ومجمع القصور الرئاسية في تكريت(مركز صلاح الدين) قبل أن يطلقوا النار عليهم من مسافات قريبة وفق صور ومقاطع مصورة نشرها التنظيم على مواقع موالية له آنذاك.

ونفذت السلطات العراقية في 21 من آب الماضي، حكم الإعدام بحق 36 مدانا بارتكاب المجزرة داخل سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار جنوب شرقي العراق.

وفي تموز المنصرم ذكر الكاظمي ، أن السلطات العراقية عثرت حتى الآن على 1190 من رفات ضحايا المجزرة، تم تسليم رفات 787 منها إلى ذويهم، بعد الانتهاء من مطابقة الحمض النووي، بينما تواصل السلطات المختصة البحث عن البقية.