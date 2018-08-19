الحوت، هذا الكائن العجيب ! ح 8

بالرغم من ان شعب الباسك يحظى بالكثير من الفضل في تطوير الصيد التجاري للحيتان، إلا ان اغلب شعب الفايكنغ قد اصطاد الحيتان قبلهم بقرون عديدة. فهناك تاريخ طويل لاستهلاك الحيتان في الدول الاسكندنافية وايسلنده. وفي مقابل ذلك وُسع مجال صيد الحيتان على طول الكوكب الشمالي للكرة الارضية. وعندما بدأ الهولنديون والانكليز بصيد الحيتان، استعانوا بخبرة هنود ستيشكوك من سكن امريكا الاصليين.

لقد وضعت القوانين التي تحدد ملكية الحيتان الجانحة لتجنب المعارك بين الصيادين والمالكين. فإن الحوت الذي يتم اصطياده بالحربون(السهم المسنن) والذي جرفته الامواج نحو الشاطئ، يقسم بالتساوي بين الصياد ومالك الارض. في حين ان الحوت الميت الذي تم العثور عليه في البحر يقسم بين مطلق الحربون ان كان لديه شهود، على مهاجمته للحوت. لكن الشخص الذي يكتشف الحوت، يسمح له بالحصول على حصة بقدر موقعه، إن كان على اليابسة او في البحر.

وفي الدنمارك كانت جميع الحيتان الجانحة (اسماكا) ملكية. تعود ملكيتها للملك، على اعتبار بان الشاطئ ملك المملكة.

تظهر سجلات الكنيسة في القرون الوسطى ان عظام الحيتان قد موًلت الحروب الصليبية في الشرق الاسلامي، طيلة حملاتها، التي دامت زهاء مائتين سنة، فعلى اعتبار ان سكان جزيرة جرينلند القطبية، لم تكن لديهم عملة انذاك، فقد كانت نفقات الحروب الصليبية تجبى منهم من قبل الكنيسة على شكل جلود الفقمة وعظام الحوت بالدرجة الاولى.

ان التحسينات التي ظهرت في مستوى معيشة الناس خلال القرن السادس عشر زادت الطلب على الانارة وصناعة الصابون. وكان التقدم الصناعي باعثا قويا لزيادة انتاج زيت الحوت خاصة خلال ليالي الشتاء الطويلة المظلمة، والاشد منها وطأة، المناطق الكائنة ضمن دائرة القطب الشمالي. لقد كان زيت الحوت رخيصا في سعره نظيفا في احتراقه، ولم تكن مادته عرضة للجفاف، او الصقيع، او الفيضانات. ولهذه الاسباب ارتفعت اعداد صيد الحيتان بوتائر عالية في بحار متعددة من العالم.

هاجر الحوت الرمادي على طول الساحل الشرقي لامريكا الشمالية، من كندا الى فلوريدا، وقد تركز صيد الحيتان بشكل اساسي على اناث الحيتان، وصغارها، البطيئة في السباحة، والنشيطة على سطح الماء.

لقد كانت هذه المهنة حرفة ازدهار وكساد، فما ان تفرغ منطقة الصيد من الحيتان، حتى ينتقل الصيادون منها نحو منطقة صيد جديدة لآصطياد انواع اخرى من الحيتان.

· مقتبس من كتاب الحوت التاريخ الطبيعي والثقافي لمؤلفه د. جو رومان، ترجمة ايزميرندا حميدان، ط 1 ، 2913 هيئة ابو ظبي للسياحة والثقافة و(الكلمة).

الحلقة التالية في الاسبوع القادم !