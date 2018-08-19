الخزعلي: محوران يتنافسان لتشكيل الحكومة وسنلتزم بجانب المعارضة

أكد زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الأحد، وجود محورين يتنافسان لتشكيل الكتلة الاكبر، مشيرا الى أن حركته ستتخذ جانب المعارضة في الحكومة المقبلة اذا ما تمكن المحور المنضوية به من تحقيق الكتلة الأكبر.

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر إنه “من الواضح ان هناك محورين يتنافسان لتشكيل الكتلة الاكبر وهذا جيد سياسيا”.

وأضاف، أن “السؤال هو اذا فشل احد هذين المحورين فهل سليتزم باتخاذ جانب المعارضة، ام انه سيضربها عرض الجدار ويطلب الالتحاق حتى لو كان الناتج حكومة محاصصة”، مؤكدا بالقول “من جانبنا نحن سنلتزم”.