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الرافدين يطلق سلفة الـ 7 ملايين دينار للمتقاعدين

أطلق مصرف الرافدين، السبت، سلفة جديدة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اليوم، 18 آب، انه “تم اطلاق سلفة للمتقاعدين الكترونيا تتراوح مابين ثلاثة ملايين دينار أو سبعة ملايين دينار”، مشيرا الى ان “السلفة تأتي لدعم شريحة المتقاعدين، ولكونها لا تتطلب إجراءات معقده، وبلا كفيل ضامن”.

وكان مصرف الرافدين أعلن أمس، عن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين لنحو 2502 متقاعدا كما تم صرف سلفة المتقاعدين العسكريين لنحو 1571 آخرين، مشيرة إلى ان “عملية الصرف تتم عبر رسالة نصية يتم إرسالها الى الشخص المعني تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان يكمل جميع الإجراءات القانونية التي تمكنه من استلام المبلغ عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.

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