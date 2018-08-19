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العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة لهذه السلع من إيران

سجلت صادرات المناجم والصناعات التعدينية الايرانية، واقع 3.7 مليار دولار خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 يوليو/تموز 2018 بنمو 21 بالمئة على اساس سنوي.

وأوضحت بيانات موقع التجارة والانتاج في ايران (شاتا) بأن صادرات النحاس قادت الصناعات التعدينية بنمو 93 بالمئة بينما سجلت صادرات الصلب زيادة بـ 74 بالمئة.

واشارت البيانات الى أن العراق تصدر قائمة المستوردين (20 بلدا) للصناعات التعدينية الايرانية بـ 536 مليون دولار تلته الصين بـ 491 مليون دولار والامارات بـ 481 مليون دولار، فيما تذيلت الترتيب كل من قطر بـ 28.1 مليون دولار وتركمانستان بـ 28.06 مليون دولار وهولندا بـ 27.9 مليون دولار.

واكدت البيانات أن اجمالي الحجم المصدر للصناعات التعدينية بلغ 21 مليون طن.

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