العراق يحدد قائمة الممنوعات من الاستيراد

اصدرت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، قائمة بالمواد الممنوعة من الاستيراد والمعفاة من الرسوم الكمركية والمقيدة بالموقف الوبائي.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه “تم اصدار قائمة مكونة 8 مواد ممنوعة استيرادها من الخارج”، مضيفة ان “قائمة الحجر الزراعية شملت 11 مادة زراعية”.

وأضاف أن “المواد شملت المخدرات والألعاب النارية والاسمدة”، لافتا الى أن “الحجر الزراعي شمل منع استيراد العنب والعسل ونبات القطن”.

واشارت الى ان المواد الممنوعة من الاستيراد هي:

المخدرات (موافقات خاصة ب‍وزارة الصحة).

الألعاب النارية للأطفال.

الأسلحة والعتاد (موافقات وزارة الدفاع والداخلية).

المواد الكيمياوية والغازات (موافقات خاصة).

الأسمدة (موافقات خاصة).

الكلور(موافقات خاصة).

المتفجرات (موافقات وزارة النفط لأغراض التنقيب).

المواد الواردة بقانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 .

ــ نبات القطن بجميع اجزائه .

ــ فسائل النخيل وكافة اجزاء النخلة ومنتجاتها.

ــ نخيل الواشنطونيا واجزائه ومنتجاته .

ــ نبات الحنة واجزائه بأستثناء المنشأ الأيراني.

ــ نبات الجت بكافة اجزائه .

ــ العنب بكافة اجزائه وثماره.

ــ ثمار وشتلات المانكو (العنبة) والجوافة والقشدة.

ــ نبات جوز الهند وأجزائه واليافه وثماره الحاوية على القلف (القشرة الخارجية) .

ــ شتلات الزيتون وأي جزء من أشجار وغصون الزيتون.

ــ عسل النحل مع الاقراص الشمعية وكذلك طرود وملكات النحل .

ــ مواد نباتية كالقش والحلفاء المغلفة للأرساليات المستوردة سواء كانت زراعية او غير زراعية.